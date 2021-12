Lazio - Galatasaray, il piano di Terim per il match dell’Olimpico

Gara cruciale quella di domani per Lazio e Galatasaray impegnate nell'ultimo atto dei gironi di Europa League. I biancocelesti vogliono vincere all'Olimpico per passare come primi, lo stesso vogliono fare i turchi che verranno a Roma per conquistare i tre punti. Come confermato dall'allenatore Terim infatti la squadra non giocherà per il pareggio ma per la vittoria e per questo l'idea è quella di schierare un centrocampo corposo, piuttosto che due punte, e di avere in mano il pallino del gioco. Confermato quindi Diagne davanti mentre al posto dell'assente Cicaldau ci sarà Feghouli, in difesa invece inossidabile la coppia Marcao-Nelsson a difendere la porta di Muslera.

