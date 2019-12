Lazio, Garlaschelli: "Con la Juve serve coraggio. La squadra è pronta al grande salto"

Ci crede, Renzo Garlaschelli. L'ex biancoceleste ha parlato a Lazio Style Channel delle possibilità della squadra di Inzaghi per domenica. Per uno degli eroi del '74, la squadra è matura per il grande salto: "Contro la Juventus spero di vedere la solita Lazio coraggiosa che abbiamo ammirato nelle ultime partite. Ci sarà lo stadio pieno, uno stimolo in più. I biancocelesti stanno bene, mentre la squadra di Sarri sta faticando ma ha una forza tale che può vincere ogni partita in qualsiasi momento. Però, questa è sicuramente l'occasione buona per sfatare il tabù in casa contro la Juve. La Lazio deve solo giocare come ha sempre fatto, sapendo anche che si può perdere ma sempre a testa alta. La squadra di Inzaghi, insieme all'Atalanta, è quella che gioca meglio. Il mister le ha dato un'identità precisa. Bisogna andare avanti così, questo gruppo è pronto per fare il salto di qualità".

