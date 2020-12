Lazio, Garlaschelli: "Non dimenticherò mai la partita con il Verona. Oggi non sarà facile"

Nel 1974 Lazio - Hellas Verona fu la svolta che portò i biancocelesti a vincere il primo scudetto. Nel primo tempo Chinaglia & Co. si trovarono sotto per 1-2, poi la carica dell'Olimpico e la determinazione gli fece ribaltare il risultato e vincere 4-2. Renzo Garlaschelli ha ricordato quella partita all'interno del Match Program: "Non dimenticherò mai quella partita. A fine primo tempo ci trovavamo sotto 1-2 ed eravamo arrabbiati per il risultato. Non pensavamo di trovarci sotto contro il Verona, per questo avevamo tanta voglia di cominciare il secondo tempo per ribaltarla. Trovai subito il gol del pareggio e da lì iniziò un'altra partita. Quel 4-2 finale fu la svolta decisiva, ci diede la forza di vincere lo scudetto un mese dopo".

INSIDIE GIALLOBLU - "Gli scaligeri sono difficili da battere per chiunque, corrono molto e giocano su ritmi alti. Non sarà facile per i biancocelesti, che però sono lanciati dalla qualificazione in Champions League. I risultati positivi aiutano a preparare meglio le partite: contro il Bruges la squadra mi è sembrata un po' sulle gambe ma ci sono stati alcuni giorni per recuperare".