Lazio, Garlini: "Che acquisto Lazzari! Jony si rivelerà giocatore importante"

È sicuro Oliviero Garlini: la Lazio nel derby avrebbe sicuramente meritato di più. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, l'ex attaccante biancoceleste ha commentato la prestazione degli uomini di Inzaghi nel derby, soffermandosi sulle prestazioni di Bastos, Correa, Immobile, Lazzari e Jony: “La Lazio avrebbe meritato qualcosa in più nel derby, serviva maggiore cattiveria. I biancocelesti hanno dato tutto, provando in ogni modo a vincere. Immobile è un giocatore valido, gli occorre solo un po’ di lucidità in più nel cuore dell’area. Nella stracittadina di domenica scorsa è stato molto bravo nel dare profondità alla squadra".

LAZIO, BASTOS E CORREA - "Bastos è entrato a gara in corsa e ha fatto molto bene, al pari di tutti i suoi compagni. Correa in alcune situazioni riesce a spaccare il gioco e la difesa avversaria, poi a quel punto diventa decisivo Immobile, che con le sue qualità può segnare tantissimi gol".

LAZZARI E JONY - "Lazzari si è inserito benissimo, il suo innesto aiuterà tutta la squadra, è tecnico, ha qualità, può fare molto bene e aiutare la Lazio sia in fase offensiva che in quella di non possesso. Complimenti al ds Tare per essere riuscito ad acquistarlo e averlo inserito al meglio in questo ambiente. Jony è entrato bene, non mi è dispiaciuto, si inserisce con i tempi giusti, potrà ritagliarsi uno spazio importante. Lo staff tecnico ora ha diverse soluzioni e di volta in volta dovrà scegliere l’undici migliore".

