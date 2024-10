Lazio - Genoa, Gila e Patric gli uomini chiave per Baroni: il dato

RASSEGNA STAMPA - C'è la mobilità al centro della Lazio di Marco Baroni e i giocatori lo sanno benissimo. Patric mediano e Castrovilli da play. E’ capitato di vedere lo spagnolo mediano nel finale contro il Twente e Castrovilli anche da play nel 4-3-3 conclusivo col Genoa. Baroni infatti continua a sperimentare in allenamento e in partita per poter dare degli spunti per i prossimi impegni. Con loro anche Pedro trequartista e Noslin spostato sull'esterno.

Come riporta il Corriere dello Sport, c'è un curioso dato che caratterizza i centrali in Lazio-Genoa. Patric (87) e Gila (91) sono i giocatori che hanno giocato più palloni e hanno centrato più passaggi di tutti. Nella classifica ci sono anche Tavares (85) e Rovella (81). Il terzino partecipa alla costruzione offensiva, il centrocampista è invece uno dei due mediani che si abbassa di più. Patric si è distinto così per numero di passaggi riusciti (74), il secondo è Gila (70).