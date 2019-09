Lazio - Genoa, Inzaghi: "Classifica bugiarda. Immobile? Tutto risolto"

Un'ottima Lazio in tutto e per tutto surclassa il Genoa con 4 gol e scaccia via ogni malalingua sul proprio conto. Al termine della gara contro i rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il mister biancoceleste, Simone Inzaghi: "I ragazzi sono stati molto bravi. Da subito abbiamo interpretato bene la gara, abbiamo giocato il nostro solito calcio, siamo stati cinici e abbiamo sfruttato le occasioni. Ora dobbiamo pensare a giovedì. Oggi è stata un'ottima risposta. Partita sentita? Sono sempre abbastanza elettrico (ride, ndr). Era una partita importante. L'ho già detto in conferenza stampa: abbiamo meno punti rispetto al gioco espresso. Essere belli va venissimo, ma dobbiamo imparare a essere più concreti".

LAZIO, IMMOBILE E CAICEDO - "Immobile? Se n'è parlato troppo. È una cosa che a fine partita col Parma era già risolta. Sono contento di lui, ha fatto una partita straordinaria. Sono cose che nel calcio succedono. Ero molto tranquillo, sapevo che le cose si sarebbero messe subito a posto. I fantastici 4? Hanno fatto molto bene, così come a Milano. Hanno fatto bene a Ferrara… Ero più preoccupato gli altri anni quando si perdeva, ma quest'anno creiamo tanto. Abbiamo vinto una partita per noi importante e non semplice. Caicedo per noi è un giocatore importante che ho sempre difeso, molto utile alla squadra. Per il nostro gioco si fa sempre trovare pronto. A Milano l'ho cambiato perché aveva un problemino fisico altrimenti non sarebbe mai uscito".

Il tecnico biancoceleste ha parlato poi anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto una grande gara: siamo stati lucidi e compatti sfruttando le occasioni. Ci godiamo la vittoria, ma dovremo essere molto bravi perché ora ci aspettano altri due impegni ravvicinati. Saranno due scogli importanti, affronteremo ogni partita nel migliore dei modi. Dovrò vedere come sta la squadra, la certezza può darla solo il campo. Il colloquio all’intervallo? Nello spogliatoio non sapevamo del cambio di Pandev. Abbiamo intuito che avrebbero cambiato modulo, i ragazzi mi hanno ascoltato e sono stati bravissimi. Immobile? Non c’era bisogno di quell’abbraccio per sapere che uomo è. Se n’è parlato perché è successo sotto i riflettori, ma era già tutto chiarito. Ha fatto una prova altruista e si è meritato il gol. Radu? È un giocatore molto intelligente, ci può dare ancora tanto insieme alla vecchia guardia. Il mio percorso qui è iniziato con lui, Lulic, Parolo e Immobile".

