Lazio - Genoa, Radu al break: "Gol importantissimo! Poteva essere 3-0..."

LAZIO - GENOA - Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0 contro il Genoa grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Radu. Al termine dei primi 45', è intervenuto ai microfoni di Sky Sport proprio l'autore del secondo gol, alla sua quinta marcatura in maglia Lazio: "Un gol importantissimo, perché è valso il 2-0 e ci fa stare un pochino più tranquilli. Speriamo che si sblocchino anche gli altri, anche perché non mi sembrava fallo la rete annullata: poteva essere 3-0".

