Lazio - Genoa, Sanabria: "Sarà difficile, dovremo dare il massimo"

Tutto pronto all'Olimpico: la Lazio affronta il Genoa. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'attaccante del grifone Sanabria: "Per noi tutte le partite sono importanti. Quella di oggi è uuna gara fondamentale per la nostra crescita, perchè abbiamo raccolto poco nelle ultime partite. In Serie A tutte le squadre mettono in difficoltà, con la Lazio sarà molto difficile e dovremo dare sicuramente il 100%".