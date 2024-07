Lazio, Giaccherini commenta: "Ha perso Immobile, ma con Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti cambi in Serie A. Dalle panchine ai giocatori in rosa: quasi tutte le big stanno rivoluzionando quest'estate. Ne è un esempio la Lazio, che dopo le dimissioni di Igor Tudor ha deciso di puntare su Marco Baroni. In squadra, invece, agli addii di Luis Alberto e Felipe Anderson si è aggiunto quello di Ciro Immobile, in procinto di unirsi al Besiktas. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato proprio delle scelte operate dalla società biancoceleste in vista della prossima stagione. Ecco cosa ha detto in merito: "La Lazio ha perso Immobile, sta cambiando molto però ha ingaggiato Baroni, un allenatore bravissimo".