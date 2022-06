Lazio, Gila ha già segnato alla Roma: nel 2018 finì 1-6 per il Real Madrid

Nel novembre di 4 anni fa i giallorossi crollavano al Tre Fontane contro gli spagnoli: il primo dei 6 gol è firmato proprio dal difensore

La Lazio è in queste ore alle prese con la chiusura della trattativa per portare Mario Gila in biancoceleste. Il difensore classe 2000 è un prodotto del vivaio dei Blancos e già nel 2018 ha avuto modo di giocare nella Capitale. Nel novembre di 4 anni fa infatti al Centro Sportivo Tre Fontane andava in scena la sfida di Youth League tra la Primavera del Real Madrid e quella della Roma, allenata da Alberto De Rossi. Una giornata che i tifosi giallorossi faranno fatica a dimenticare, dall'inizio alla fine. Al 5' infatti i capitolini non fanno in tempo a scaldare i motori che già si trovano in svantaggio. Di chi è il gol? Proprio di Mario Gila, che approfitta di un'ottima punizione da parte di un compagno, un cross in area che il difensore spagnolo raccoglie con facilità, si libera di un avversario e insacca il pallone alle spalle di Zamarion. Destino? Forse, anche perchè, ironia della sorte, gli ultimi due gol di quel pesantissimo 1-6 sono stati segnati nel recupero da un certo...Pedro!