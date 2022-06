Calciomercato Lazio, l'affare Gila in chiusura: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è vicinissima a chiudere il suo terzo colpo del calciomercato estivo dopo Marcos Antonio e Cancellieri. In arrivo per la retroguardia di Sarri c'è Mario Gila, difensore classe 2000 del Real Madrid. La trattativa è molto avanzata. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo. Ai Blancos andranno 5 milioni più il 50% in caso di rivendita futura del giocatore. Lo spagnolo, che compirà 22 anni il 29 agosto, è reduce da una stagione da titolare in terza divisione spagnola con la maglia della seconda squadra delle Merengues, il Real Castilla, allenata da Raul Gonzalez Blanco. A fine anno Ancelotti lo ha premiato con l'esordio in Liga, datato 30 aprile, nel giorno della conquista del trentacinquesimo titolo, contro l'Espanyol. Poi ha concesso il bis nel match con il Levante. Sarri potrebbe averlo a disposizione già dal 5 luglio e iniziare a lavorare con il ragazzo dal ritiro da Auronzo. Primo colpo in difesa in arrivo, non sarà l'unico. Centimetri e muscoli a servizio del Comandante.