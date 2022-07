Lazio, Gila risponde a un tifoso: “Ho già scelto il numero di maglia”

È tempo di visite mediche per Mario Gila che sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale spagnolo è arrivato questa mattina in Paideia per i controlli di rito prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori biancocelesti. Al momento del suo arrivo in clinica l'ex Real Madrid è stato fermato da alcuni tifosi per scattare qualche selfie. Uno di questi ha chiesto la classe 2000 quale sarà il numero di maglia che sceglierà per la sua nuova avventura. Gila ha le idee chiare e ha risposto prontamente: "Il 24". Il 4 infatti, il suo numero nella seconda squadra dei Blancos, è già occupato da Patric.