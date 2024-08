Lazio, Giordano: "Ecco chi prenderei a centrocampo". Sull'attacco...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex centravanti biancoceleste Bruno Giordano ha espresso il suo pensiero su diversi temi inerenti alla nuova Lazio di Baroni, che alla prossima partita affronterà l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Siamo all'inizio, ci sta non stravolgere la formazione ma creare uno zoccolo duro. Sono d'accordo con Baroni che sta provando l'undici base, gli alti dovranno guadagnarsi il posto ma ci saranno tante occasioni. È giusto non cambiare tanti elementi alla seconda partita. Contro il Milan magari si faranno più sostituzioni. Dia-Castellanos in coppia? In qualche momento ci potrà stare, magari nel momento in cui si deve recuperare il punteggio. Ci sono delle opzioni che ti portano a pensare che la rosa è abbastanza completa".

"Gli attaccanti li gestisci vedendo chi sta meglio fisicamente, per esempio tra Noslin, Tchaouna e Isaksen. Zaccagni invece non è così facile da sostituire, lo stesso vale per Romagnoli in difesa. Alcaraz? Non credo sia un playmaker, ma una bella mezzala con buona tecnica. È in stile Folorunsho ma meno fisico, un buon giocatore. L'anno scorso la Juventus l'ha utilizzato poco. Io aggiungerei un giocatore come Reijnders del Milan, mi ricorda Winter. Forse alla Lazio manca un giocaatore del genere".

"Lucca e Thauvin contro la Lazio? Il primo è pericoloso sulle palle alte. L'altro invece è talentuoso, mancino, forte nell'uno contro uno. Dopo Samardzic è il giocatore che dà più qualità, anche con l'assenza di Sanchez. I duelli contro l'Udinese saranno con Bijol su Castellanos, sugli esterni e il loro terzino su Zaccagni. Poi dipende dalla condizione dei giocatori che può cambiare le idee degli allenatori. Loro sono molto veloci".