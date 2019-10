Lazio, Giordano: "Rimonta? Tanti demeriti dell'Atalanta. E sui rigori..."

Con l'Atalanta è arrivato un punto che, per come si era messa la partita, può essere considerato d'oro per la Lazio. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match anche Giordano: "La Lazio ha recuperato per grosse disattenzioni dell'Atalanta. Se i difensori biancocelesti avessero commesso errori del genere sui calci di rigore, chissà cosa avremmo detto. Ci sono i meriti della Lazio, ma non superano i demeriti della Dea. Anche le scelte di Gasperini non mi hanno convinto, togliere Pasalic e Muriel pensando a Manchester è stata una scelta deleteria. Sotto l'aspetto tattico, Gomez basso e Malinovskyj-Pasalic alti hanno destabilizzato il piano partita della Lazio. Sono stati superiori anche sotto il punto di vista del ritmo, che quando è calato ha permesso alla Lazio di tornare in partita con grinta e rabbia. Se Luis Alberto e Milinkovic non aiutano è complicato difendere contro squadre del genere. La Lazio ha la classifica che si merita, ma ci aspettavamo qualche punto in più. Gasperini? Ha sbagliato, in Coppa Italia ci poteva stare il rigore, ma sabato dovrebbe prendersela solo con i suoi difensori: i rigori ci stanno".

