Lazio - Atalanta, il retroscena che ha cambiato la partita: "Se dobbiamo perdere facciamolo da uomini"

Nel primo tempo di sabato una Lazio irriconoscibile, molle, che si fa mettere sotto nel gioco e nel punteggio dell'Atalanta con estrema facilità. Nella ripresa il piglio diverso, la capacità di riprendere la partita, la volontà ferrea di non mollare mai, fino all'ultimo minuto. Cosa è successo nel mezzo? Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, al duplice fischio la squadra è rientrata negli spogliatoi accompagnata dai fischi dell'Olimpico ed è andato in scena un confronto alla Ogni maledetta domenica, film di cui è diventata celebre la sequenza in cui Al Pacino, coach degli Sharks, motiva i suoi con un discorso da brividi. Hanno preso la parola capitan Lulic, mister Inzaghi e Correa, e dal confronto è uscito un concetto semplice ma fondamentale: "Se dobbiamo perdere, facciamolo da uomini. E mettiamoci a giocare a calcio". Una scintilla evidentemente è scoccata, la Lazio è tornata in campo carica e ha finalmente giocato a calcio. Il resto è storia.

