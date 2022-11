Lazio, Giordano: "Romero ha la cazzimma. Sarri nel primo tempo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio compatta ha avuto la capacità di sfruttare l'episodio contro il Monza, segnando alla prima vera occasione da gol e, senza mai soffrire, ha saputo portarsi a casa tre punti fondamentali. Una vittoria nel segno di Luka Romero che, con rabbia, grinta e ora anche gol, sta cercando di prendersi la Lazio e di Sarri che ha reso questa squadra capace di adattarsi alla partita. Su questo si è espresso, ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano:

"Lazio brava ad adattarsi alle partite. Cerca di fare il suo gioco, se non ci riesce ha la lucidità di compattarsi e giocare sugli episodi. Bravo Romero, che per la prima volta ha avuto un tempo intero per mettersi in mostra. Il Monza ha fatto una gara importante ed ha pagato la stanchezza nel secondo tempo. Le sostituzioni hanno fatto la differenza, spostando gli equilibri verso i biancocelesti. Quella di ieri è una vittoria importante, anche nelle difficoltà. Nel primo tempo Sarri era infuriato perché la Lazio non riusciva a coprire bene il campo ed andava in difficoltà. Romero ha voglia di emergere ed ha buone qualità. Ha la ‘cazzimma’, ogni pallone è il pallone della vita. Parliamo sempre di un esordiente, la serata di ieri gli può dare uno slancio, ma può migliorare molto anche a livello fisico. Deve mettere più forza esplosiva nelle gambe, per andare via all’avversario con più facilità. Lui va sempre verso il centro, secondo me deve allargare di più e andare anche verso l’esterno”