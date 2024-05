Lazio, Giordano: "Sarri non mi è piaciuto. Kamada? Bravo Tudor a..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Sarri ha raccontato la difficoltà che ha avuto nell’incidere sulla testa dei giocatori in questa stagione. Non è nuovo a questo, lo stesso è successo alla Juventus qualche anno fa. Inoltre, non mi è piaciuta la ‘pretesa’ dei 3 anni per un nuovo progetto tecnico. Gli altri allenatori non parlano così. Mi è piaciuta la parentesi dedicata alla coppia Thiago Motta-Giuntoli". Schietto e sincero Bruno Giordano nel commentare le parole di Maurizio Sarri rilasciate nella lunghissima intervista rilasciata a Sportitalia. Poi, soffermandosi su alcuni singoli, l'ex biancoceleste ha aggiunto: "Kamada? Credo sia stato bravo Tudor a parlarci di più, che sia riuscito a farlo sentire parte del gruppo. Discorso inverso per Guendouzi, Nazionale francese. Se fossi in Tudor chiuderei un occhio, a meno che non ci siano cose gravi fuori dal campo. Un giocatore così è importantissimo per il futuro della Lazio”.

