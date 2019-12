Lazio, Giordano: "Scudetto? Sbagliato dare ulteriori responsabilità al gruppo"

Momento d'oro per la Lazio di Simone Inzaghi, che nella prossima partita di campionato affronterà il Cagliari. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "Dopo quello che è avvenuto sabato è giusto che la Juventus abbia paura anche di perdere la Supercoppa Italiana contro la squadra di Inzaghi. La Lazio ha meritato e ha sfruttato alcuni difetti difensivi dei bianconeri. L'obiettivo resta la Champions, poi se a poche domeniche dalla fine la classifica resta questa sarebbe giusto provarci. Ora, però, non è giusto dare ulteriori responsabilità a questo gruppo. Deve continuare in questo modo, sapendo che nulla ancora è stato fatto. In questo momento siamo terzi, ma nel giro di poche settimane tutto può cambiare. Se la Lazio dovesse centrare questo obiettivo avrebbe fatto un grande campionato. Europa League? Più si avvicina la partita e meno ci credo, dura pensare che la Lazio possa passare il turno".

