Lazio, Giordano su Success: "Lo preferisco anche a Beto"

Il campionato è fermo ma il mercato è sempre in movimento. In questi giorni in casa Lazio si parla sempre più insistentemente di un interesse per Isaac Success attaccante dell'Udinese. In merito Bruno Giordano ha detto la sua ai microfoni di Radiosei: "Success mi piace molto. Sa giocare a calcio a prescindere dai gol che mette a segno. Uno che ha le sue doti è bravo anche nell’ultimo passaggio. Vi dico la mia: lo preferisco anche a Beto. Tra chi fa gol e chi non ne ha fatti la linea è sottile, ma se sai giocare i gol arrivano".