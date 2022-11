Calciomercato Lazio, Success nel mirino: il segreto dell'attaccante giramondo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La ricerca del vice Immobile è una delle tematiche calde di casa Lazio. L'auspicio dei tifosi è che il rinforzo nel reparto offensivo possa arrivare già a gennaio. Al contempo non è semplice trovare un profilo valido che si accontenti del ruolo di comprimario alle spalle di "The King". Uno degli ultimi nomi venuti fuori in questi giorni è quello di Isaac Success, attaccante nigeriano dell'Udinese nato nel 1996 a Benin City.

DOTI TECNICHE - Alto 182 cm è dotato di grande prestanza fisica senza però peccare in termini di velocità. Caratteristiche che sembrano potersi sposare bene con il gioco di Sarri a cui potrebbe far comodo un centravanti di manovra nei momenti in cui deve fare a meno di Immobile. Non è un bomber con spiccate doti in zona gol, ma riesce a dare il suo apporto fornendo diversi assist. Quest'anno seppur non sia andato a segno ne ha già confezionati tre, mentre lo scorso anno addirittura sette a cui vanno aggiunte anche due marcature.

PERCORSO CALCISTICO - Di fatto la sua carriera professionistica si è sviluppata tutta nei club gestiti negli anni dalla famiglia Pozzo. Nel 2013 viene prelevato dall'Udinese per circa 400.000 euro, firmando un contratto di cinque anni. Viene girato al Granada, dove gioca inizialmente in seconda squadra. Il 31 agosto 2014 arriva il debutto in Liga, a soli 18 anni, contro l'Elche. Il 7 dicembre si toglie la soddisfazione di segnare il suo primo goal contro il Valencia. Nel 2015, dopo esser stato promosso definitivamente in prima squadra, prolunga il suo contratto fino al 2019. In due anni colleziona 11 gol in 56 partite. L'anno successivo viene acquistato dal Watford e segna il primo goal in Premier League contro il Bournemouth. Nell'agosto 2021 torna definitivamente all'Udinese dove si sta mettendo in luce nonostante la concorrenza di Beto.