Lazio, Giordano: "Tamponi? Il protocollo Uefa e italiano dovrebbero essere uguali"

Trasferta in Russia davvero insidiosa per la Lazio che dovrà fare a meno di Immobile, Leiva e Strakosha. I biancocelesti faranno visita allo Zenit domani alle 21 nella terza giornata di Champions League. Questo il pensiero dell'ex attaccante Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio: "Quando levi dei pezzi ad una rosa, alla lunga la paghi. Per alcune partite puoi sopperire a certe mancanze, ma quando mancano dei punti di riferimento alla lunga poi subisci questa situazione. Per me il protocollo Uefa e quello italiano dovrebbero essere uguali".

ZENIT LAZIO - "La squadra di casa ha il vantaggio del pubblico, ma credo che per la Lazio sia bello tornare a giocare anche con un po' di pubblico. Quindi i biancoceleste non partono sfavoriti".

MILAN - "Mi sembra di rivedere la Lazio della scorsa stagione. Purtroppo poi abbiamo visto un crollo dopo il lockdown, cosa che non auguro ai rossoneri. Se dovesse andare tutto per il verso giusto e Ibra continuerà a giocare sempre, è possibile che possa lottare per un posto in Champions, ma credo che Inter e Juve sono di un altro livello".

