Lazio, giornata speciale per Marusic: quattro anni fa diventava un calciatore biancoceleste

1 luglio 2017. La Lazio concluse il suo primo colpo di mercato d quella sessione estiva: Adam Marusic diventava un calciatore biancocelest. Non ha fatto neanche in tempo ad arrivare che si è trovato subito un trofeo in bacheca. Il montenegrino alla prima gara ufficiale con la Lazio vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Pochi giorno dopo esordì in campionato nella gara contro la SPAL. Il suo primo gol arrivò, più tardi, nel match contro l’Hellas in trasferta a Verona, grazie a un assist di Immobile.

In questi quattro anni in biancoceleste ha vinto 3 trofei, ha collezionato 134 presenze in campionato e 9 gol. Un percorso intenso non sempre facile anche a causa dei vari infortuni. Nonostante le difficoltà la voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco ha prevalso. Ha fatto ricredere persino i più scettici diventando il giocatore più utilizzato nell'ultima stagione. Esterno destro o sinistro, ma anche centrale difensivo: Adam ha saputo adattarsi alle esigenze della squadra. Un punto fermo che, però, ha il contratto in scadenza tra dodici mesi. La Lazio è al lavoro per blindarlo perché calciatori così duttili e di temperamento ce ne sono pochi in circolazione.