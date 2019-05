Lazio, Giudice Sportivo: prima sanzione per Capanni

La Lega Serie A, tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, in merito alla 38° giornata di Serie A 2018/2019, ultima del campionato conclusosi domenica scorsa. In casa Lazio da segnalare la prima ammonizione stagionale per Luan Capanni, all'esordio in prima squadra dopo l'ottima annata con la Primavera biancoceleste, culminata con la promozione in Primavera 1.

