Calciomercato Lazio, dalla Turchia: anche Napoli e Arsenal su Elmas

Non solo Lazio, su Eljif Elmas. Più ci si avvicina alla finestra di calciomercato, più spuntano pretendenti per il talento del Fenerbahce. È uno dei pallini di Igli Tare, ma sul centrocampista macedone si sono poggiati gli occhi di parecchi altri club, tra i quali Inter, Fiorentina, Zenit, Tottenham e Atletico Madrid. Dalla Turchia, nelle ultime ore rilanciano anche il forte interesse di Napoli e Arsenal. Intanto, secondo i media turchi, il club interista avrebbe già avviato i colloqui con i canarini gialli. Che, dal canto loro, dovranno assolutamente vendere per poter agire sul mercato, dopo le restrizioni imposte dalla Uefa per il Fair play finanziario. Il rischio, dunque, è che possa aprirsi a breve un'asta per il classe '99. La Lazio continua a seguirlo, ma per accaparrarselo e strapparlo alla folta concorrenza dovrà essere pronta al blitz.

