Lazio, Tare in viaggio all'estero: il mercato tra acquisti e cessioni

Con il calciomercato alle porte, le trattative cominciano ad infittirsi. Anche la Lazio ha iniziato a muoversi per non perdere le giuste occasioni. Tare vuole mettere a segno colpi importanti per ripartire con una rosa all’altezza e conquistare, finalmente, l’accesso in Champions League. Secondo quanto riportato dall’odierna rassegna stampa di Radiosei, il ds della Lazio sarebbe partito alla volta di Tirana per andare a trovare la sua famiglia. In realtà, potrebbe aver preso il volo verso una destinazione ignota, magari nel tentativo di chiudere qualche operazione di mercato. Era già stato avvistato a Londra la scorsa settimana, Tare è in continuo movimento: il fiuto degli affari lo guida costantemente.

ARRIVI - Adekanye è il primo colpo biancoceleste, giovane classe ’99 che porterà freschezza e qualità nella rosa. È un investimento in prospettiva, partirà dalla panchina per supportare Immobile e Correa, coppia ritenuta ormai punto fermo per l’attacco della Lazio. C’è poi il nodo Wesley, che a distanza di un anno si sta finalmente sciogliendo. Infatti, l’attaccante del Bruges era stato vicino alla Capitale già nella scorsa estate. Ora sembrerebbe arrivato il momento di mettere piede a Roma per restarci.

PARTENZE - C’è chi, invece, è pronto a fare le valige e salutare la città eterna. Uno di questi è Caicedo, che quest’anno è riuscito a riscattarsi e conquistare l’affetto del pubblico. Però, la sua avventura potrebbe essere finita: Spagna, Emirati Arabi e Cina le destinazioni più quotate. Per il rinnovo non sembrano esserci possibilità. Tra i papabili per l’eventuale cessione ci sono poi Wallace, Patric e Bastos, anche se quest’ultimo è reduce da un importante finale di stagione. C’è poi la questione Durmisi, che non ha vissuto un’annata positiva: il prestito con diritto di riscatto potrebbe essere l’opzione giusta per recuperare i 7,5 milioni di euro spesi la scorsa estate. Altro flop del mercato precedente è Valon Berisha, tediato da innumerevoli problemi fisici. La società dovrà valutare se dare un’altra possibilità o meno all’ex Salisburgo.

