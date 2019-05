Lazio, Inzaghi attende l'esito del mercato: può rimanere senza rinnovo

In casa Lazio questi sono stati giorni intensi, fatti di confronti e discussioni accese. Non manca la sintonia tra le parti, non c'è nessun rapporto incrinato. Ma Inzaghi ha chiesto a Lotito garanzie, continuando a prendere tempo sul fronte del rinnovo di contratto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per ora ha vinto la linea tenuta dal tecnico piacentino. Con la Coppa Italia si può considerare chiuso un ciclo, di tre anni, ricco più di soddisfazioni che di rimpianti. Ora per ripartire servirà una piccola rivoluzione, lo sa bene Inzaghi, che però non vuole veder andar via tutti i migliori in un colpo solo. Se dovesse partire Milinkovic – cosa non scontata – allora dovrà restare Luis Alberto. È un rischio troppo grande ricominciare senza una base qualitativa solida da cui partire. Quindi, nel dubbio, Inzaghi attende. E le sirene non mancano: la Juventus rimane alla finestra, prima cercherà di concretizzare uno tra Sarri e Pochettino, poi potrebbe tornare forte su Inzaghi; il Milan invece oggi saluterà Gattuso, rescissione consensuale tra le parti, e si dice che il tecnico della Lazio sia il favorito numero uno per la successione. Ma, alla fine, Inzaghi potrebbe rimanere e attendere che finisca il mercato per prendere una decisione. Andare a scadenza e salutare i biancocelesti a fine stagione, o prendere atto del progetto ambizioso per rinnovare e ripartire insieme per un altro ciclo con la sua squadra del cuore. Prima, le vacanze. Tutto è rimandato al suo ritorno tra circa 20 giorni, ma nel mentre la Lazio non starà a guardare. Qualcosa già si muove sul fronte delle alternative, di certo Lotito non si farà trovare impreparato dinnanzi all'addio del suo allenatore.

