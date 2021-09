Lazio, giudice sportivo: prima sanzione per quattro biancocelesti

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, in seguito alla terza giornata di campionato. In casa Lazio, oltre alla squalifica per due turni per Maurizio Sarri, da segnalare la prima sanzione per Luis Alberto, Pepe Reina, Elseid Hysaj e Adam Marusic. Tutti e quattro hanno rimediato il cartellino giallo nel match di domenica contro il Milan. I primi due per proteste nei confronti del direttore di gara, gli altri per falli di gioco.