Lazio, gli auguri di Bastos per Luiz Felipe: "Buon compleanno fratellino!" - FOTO

Momento di grande entusiasmo in casa Lazio, i risultati positivi delle ultime gare hanno rilanciato la squadra in piena corsa Champions League. Clima disteso, rapporti saldi tra tutti i componenti della rosa. Oggi Luiz Felipe compie 22 anni, molti gli auguri per il difensore biancoceleste. A questi, si sono aggiunti quelli di Bastos, suo grande amico: "Buon compleanno fratellino, ti auguro il meglio. Non solo oggi, ma per sempre. Che possano esserci tanti di questi giorni". L'affiatamento tra i due difensori non c'è solo in campo, ma anche al di fuori.

