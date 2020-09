Lazio, gli auguri di Escalante alla moglie Delfina: "Auguri regina" - FT

Gonzalo Escalante ha iniziato la sua avventura a Roma. L'argentino è stato acquistato a gennaio dalla Lazio ma di fatto si è unito al gruppo dal ritiro di Auronzo di Cadore er ora è pronto per dare il suo contributo in questa stagione. Il centrocampista intanto ha già stretto con alcuni compagni e prima di tutto con il connazionale Correa tanto che ieri i due e le rispettive compagne sono andati a cena insieme in un noto ristorante della Capitale per festeggiare il compleanno di Delfina, moglie di Gonzalo Questo il messaggio di auguri pubblicato dal calciatore per la sua bella: "Buon compleanno regina. Ti amo!".

