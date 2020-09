Lazio, l'importanza di fare gruppo: Escalante e Correa a cena insieme - FOTO

Gonzalo Escalante, prelevato dall'Eibar, è uno dei volti nuovi della Lazio di Inzaghi. L'argentino ha impressionato positivamente durante il ritiro per il suo ottimo rendimento e si rivelerà una carta importante per il centrocampo biancoceleste. Il giocatore si sta anche integrando bene in gruppo, come dimostra la foto postata ieri sul suo profilo Instagram insieme al connazionale Correa. I due, in occasione del compleanno della moglie di Escalante, hanno trascorso la serata insieme andando a cena fuori. La famiglia Lazio si allarga.

