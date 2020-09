Milan, il coronavirus colpisce ancora: positivo anche Ibrahimovic

Non solo Rafael Leao e Duarte, il Milan continua ad avere problemi con il coronavirus. A riportarle la positività di Zlatan Ibrahimovic la società rossonera con un comunicato: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". L'attaccante svedese è in isolamento presso il proprio domicilio e non prenderà parte ai prossimi allenamenti e alle prossime partite della squadra, compresa quella di questa sera di Europa League contro il Bodo/Glimt.

