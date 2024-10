Lazio, gli Ultras Lazio in silenzio per i primi 10' all'Olimpico: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Nizza sta per iniziare, lo Stadio Olimpico non è gremito, complice anche la gara di giovedì sera alle 18.45 che non agevola certo il pubblico. La Curva Nord inoltre è vuota nelle file: il motivo è che, come già annunciato attraverso un comunicato ufficiale, gli Ultras hanno deciso di non rimanere in silenzio per i primi 10 minuti di gara, senza intonare cori e appendere i soliti striscioni. La decisione è stata presa come protesta simbolica per i fatti accaduti ad Amburgo.