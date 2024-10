Ultras Lazio, il comunicato in vista della sfida contro il Nizza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Giovedì scorso ad Amburgo 58 ragazzi, nostri fratelli, sono stati fermati, perquisiti e trattenuti in quanto tifosi della Lazio. Gli stessi sono stati rilasciati la mattina seguente senza uno straccio di accusa a loro carico, additati da una "stampa" italiana vergognosamente disinformata e derubati dalla polizia tedesca di soldi contanti dai propri portafogli.

Non per protesta ma per solidarietà, durante i primi 10 minuti della partita contro il Nizza chiediamo silenzio, di non esporre striscioni e bandiere e di lasciare vuote le prime 10 file della Curva Nord e degli altri settori dello stadio", con questo comunicato ufficiale gli Ultras Lazio hanno annunciato il silenzio del tifo per i primi dieci minuti della sfida di Europa League contro il Nizza in programma giovedì 3 ottobre alle 18.45 all'Olimpico.