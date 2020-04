Lazio, Gregucci: "Inzaghi riuscirà a ritrovare l'alchimia"

Il calcio continua a navigare a vista, le tempistiche per la ripresa rimangono incerte. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Angelo Gregucci: "Inzaghi deve cercare di mantenere intatto tutto quello che può nella sua squadra, dalla situazione fisica a quella psicologica. Coltivare il rapporto è importante, sapere come stanno i propri giocatori. Serve comunicazione ed empatia. Si può tenere botta dal punto di vista atletico perchè ci sono preparatori capaci, più che allenamento ora si può fare il cosiddetto mantenimento. Non sarà facile ritrovare l'alchimia subito, ma Simone in questo è bravo e ci riuscirà. Ci sarà da andare incontro ad eventi straordinari, cioè come si ricomincerà, in quale condizioni. Si giocherà senza pubblico, sicuramente è una situazione molto diversa dalla normalità. Ci sarà poi da chiarire la questione della trasferta, quella della convivenza tra squadra e staff".