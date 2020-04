Lazio, Gregucci: "Si può giocare in estate, ma tre partite a settimana..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Gregucci per parlare del futuro del campionato: "Sarà un campionato inedito, ma le condizioni sono uguali per tutti e quindi si può fare. Per me si può giocare d'estate. Io utilizzerei comunque l'opzione dei 5 cambia. C'è chi dice che con una rosa più lunga diventi favorito, ma il problema non sarà l'estate. Si giocherà tre volte alla settimana, con una rotazione continua di partita, seduta e scarico. A livello atletico si fa un salto nel buio, in alcune gare potrebbe pesare come un macigno. La parte atletica sarà quindi fondamentale".