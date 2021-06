Lazio, Gregucci su Sarri: “È un top. Sarebbe un segnale positivo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Angelo Gregucci, ex centrocampista della Lazio, ha fatto il punto in casa biancocelste parlando in particolare della situazione Sarri: "È un top. Ha ottenuto ottimi risultati col Chelsea e se torna in Italia è un segnale positivo. Andremmo ad aggiungere un altro tecnico di gran livello, che si è consacrato anche fuori dall'Italia. Siamo in una fase di sperimentazione con tanti cambi di panchine e penso e sono convinto che si possa avvantaggiare chi ha progetti più avanzati, portato avanti da tempo".