Lazio, Guendouzi: "Francia? Che soddisfazione. E contro l'Italia..."

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Matteo Guendouzi ha parlato della Nazionale francese che, a suon di ottime prestazioni con la Lazio, si è riconquistato e della partita giocata contro l'Italia:

"La Francia può contare su tanti giocatori di grande livello. Da questo punto di vista penso che siamo la nazionale migliore al mondo. Solo nel mio ruolo ci sono campioni come Kante, Camavinga, Tchouameni, Rabiot, Zaire-Emery, Fofana. Non è facile essere convocati. Per me esserci è una soddisfazione enorme. Per ogni calciatore giocare per la propria nazionale è il massimo che ci sia, il sogno di bambino che si realizza".

ITALIA-FRANCIA - "È una partita alla quale tenevamo molto, specie dopo la netta sconfitta che avevamo subito in casa. L’Italia è una squadra forte e dalla grande tradizione, non era facile vincere a San Siro con due gol di scarto. Ce l’abbiamo fatta grazie a una ottima prestazione. E così abbiamo cancellato anche le ultime prove che non erano state all’altezza della situazione