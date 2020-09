Lazio, Guido Paglia: "Mercato al momento deludente. Per la Champions serve esperienza"

Guido Paglia, Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha così commentato il mercato biancoceleste: "Al momento la campagna acquisti è deludente, non sono arrivati i rinforzi necessari per affrontare al meglio anche la Champions League. Servono calciatori pronti e che abbiano esperienza in campo internazionale, ed Escalante, Muriqi e Fares non arricchiscono la rosa da questo punto di vista. Rivolgersi sempre al mercato estero è poi una mossa che non comprendo del tutto, ci sono calciatori interessanti da pescare nel nostro campionato. Le concorrenti della Lazio come l'Atalanta poi si sono rinforzate. I bergamaschi hanno allungato la rosa con riserve di buon livello per affrontare tutte le competizioni".

Lazio, Immobile: "È il momento più alto della mia carriera. Champions? Vogliamo far divertire i tifosi"

Cagliari, sprint per Nainggolan: Di Francesco potrebbe averlo con la Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE