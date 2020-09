Cagliari, sprint per Nainggolan: Di Francesco potrebbe averlo con la Lazio

Manca ancora qualche innesto al Cagliari per completare la rosa. Come riporta Sportmediaset, il club rossoblù sta cercando lo sprint decisivo per riportare Radja Nainggolan in Sardegna. Il belga è ritornato all'Inter dopo il prestito e ora le due società stanno discutendo sul futuro del giocatore. Si tratta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 12 milioni. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere la trattativa tra oggi e domani per consegnare Nainggolan a disposizione di Di Francesco già per il match di sabato contro la Lazio.