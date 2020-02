Lazio - Hellas Verona, Veloso: "Punto meritato, non era facile contro la terza in classifica"

Al termine di Lazio - Hellas Verona si è fermato a parlare con i cronisti presenti in zona mista il centrocampista gialloblù Miguel Veloso: "Abbiamo affrontato una squadra bella tosta, con giocatori importanti. Non a caso sono al terzo posto. Abbiamo lottato, provato a fare del nostro meglio, sapendo che non era facile. Il gruppo ha meritato questo punto. La cosa più importante è il gruppo, è la nostra base la nostra forza per continuare a lottare per il nostro obiettivo. Juventus? Continuiamo a dare il nostro lavoro, con umiltà e spirito di sacrificio. Sarà un'altra battaglia. Responsabilità? Sono un veterano, proviamo ad aiutare i più giovani, abbiamo un p' più d'esperienza, di partite. Dove siamo arrivati fino ad adesso è dovuto al nostro gruppo, dal primo all'ultimo. Solo così, insieme, possiamo arrivare alla salvezza. Obiettivo personale? Volevo fare la mia migliore stagione, ma io non sono importante, ma la squadra. Siamo a metà, speriamo di riuscire a concludere il nostro lavoro, aiutando sia la società che tutti quanti".