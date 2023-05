Lazio, Hernanes: "Giornata da brividi. Solo la città di Roma può creare questi miti"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita contro la Cremonese vinta dalla Lazio 3-2 ha parlato Anderson Hernanes uno dei grandi protagonisti del 26 maggio 2013 che ha esternato tutte le sue emozioni a Lazio Style Radio: "Giornata meravigliosa e spettacolare. Capita poche volte nel calcio e nella vita. Ci siamo salutati e abbiamo mangiato insieme agli ex compagni. Ho visto per la prima volta il volo di Olympia, la vittoria che ha certificato la Champions e l’addio di un grandissimo ex compagno. Una giornata da brividi. Solo la città di Roma può creare questi personaggi immortali. Sono ancora fiero e sento ancora i brividi. Grazie ai tifosi per quello che mi hanno fatto fatto vivere qui. È stato bellissimo".