Lazio, Hoedt criptico su Instagram: frecciatina o frase motivazionale? - FT

Wesley Hoedt è tornato alla Lazio quest'anno dopo la sua prima esperienza di 5 anni fa. L'olandese è arrivato in prestito dal Southampton, ma le sue prestazioni non hanno convinto e molto probabilmente non verrà riscattato (considerando anche che è finito fuori lista per fare spazio al rientro di Luiz Felipe). Sul suo profilo Instagram, il difensore ha cercato di spronarsi a fare meglio pubblicando la frase: "La disciplina sta semplicemente nel dare la priorità alla prosperità di domani rispetto al piacere di oggi". Resta il dubbio che la Story possa essere avere un altro scopo: una sorta di frecciatina riferita alla scelta di mister Inzaghi di aver preferito il brasiliano a lui. La certezza è quella che l'olandese non abbia mandato giù il colpo, vedremo se avrà la possibilità di riscattarsi la prossima stagione.