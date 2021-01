Lazio, i complimenti di Del Piero: "La Roma prenda esempio dalla squadra di Inzaghi"

C'era anche Del Piero tra gli ospiti del Club di Sky. In collegamento da Los Angeles, l'ex capitano della Juventus ha rivolto dei sentiti complimenti alla Lazio, protagonista di un derby giocato alla perfezione: “Sicuramente è una partita che a Roma ha un sapore speciale, anche se non c’erano i tifosi. E nell’ambiente romano, nei bar, nei locali, nelle radio si sente tantissimo. Quindi è comprensibile che ci siano due atteggiamenti mentali che se prepari bene la partita poi si dimostrano in campo. Poi ci sono anche gli errori individuali che indirizzano il risultato. Ma c’è una cosa che va sottolineata: negli ultimi anni la Lazio è migliorata, ha sempre dimostrato di poter battere anche la Juventus in una partita secca, e lo ha fatto vedere anche in Champions League. Un percorso che la Roma non ha ancora fatto. È un percorso duro, soprattutto negli ultimi passi: abbiamo visto tante squadre predisposte per andare a vincere lo scudetto, ma farlo effettivamente poi è dura, e questa crescita passa anche da queste partite”.