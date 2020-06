Lazio, i numeri di maglia dei Primavera aggregati: Alia e Armini giocano con la storia

Al gruppo di Simone Inzaghi per le ultime dodice partite di Serie A, sono stati aggregati anche i giovani Primavera Marco Alia, Nicolò Armini, Luca Falbo e infine Raul Moro. La Lega di Serie A, attraverso un comunicato, ha ufficializzato i numeri di maglia da loro scelti. Armini, dopo aver esordito con la maglia numero 58, ha scelto tempo fa la 13. Una maglia dal sapore particolare per lui e non solo, indossata da Alessandro Nesta. Il portiere Alia indosserà il 71, un altro numero molto caro ai tifosi biancocelesti. Falbo indosserà la maglia numero 52, mentre Moro ha scelto il 65.