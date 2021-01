Lazio, i social non perdonano la Rai e la Roma... - FOTO

Una serata in pieno stile laziale quella di ieri: vittoria contro il Parma, con brivido finale, reti di Parolo e primo gol di Muriqi, autogol di Colombi ma con lo zampino dell'attaccante, e il ritorno in campo di Senad Lulic un anno dopo al minuto 71. Tuttavia c'è anche qualcos'altro che ha catturato l'attenzione dei tifosi ovvero la telecronaca Rai: spesso infatti i telecronisti hanno scambiato il Parma per il Verona e i social si sa su queste cose non perdonano. Su Twitter i commenti sono stati tantissimi: "Impresa Lazio, che in una notte elimina Parma e Verona contemporaneamente" e ancora "Doppio record in pochi giorni la Roma perde due partite (2-4 e 0-3) e nella stessa sera la Lazio batte Parma e Verona. Impensabile!". Ovviamente non poteva mancare anche lo sfottò ai giallorossi: "Appena fatto due cambi. Quindi ne possiamo fare altri 4 giusto?", "Entra Vavro nella Lazio, entrano Traorè e Adorante nel Parma, sta entrando anche qualcuno della Roma che tanto era lì da martedì sera".

