Calciomercato Lazio, tra lista dei 25 e indice di liquidità: le ultime

Di nuovo emergenza in difesa. Dopo il derby mister Inzaghi ha ricevuto la notizia di Luiz Felipe: il brasiliano oggi si opererà alla caviglia a Monaco e starà fuori almeno per due mesi. Questo spinge la società a fare valutazioni diverse sul mercato e decidere in che modo sostituire il difensore, importantissimo nello scacchiere biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei tra i nomi che proposti c'è quello di Sokratis Papastathopoulos svincolatosi dall'Arsenal ma anche quello di Maksimovic in scadenza a giugno con il Napoli oltre a Mustafi e anche l'ex Juventus Rugani.

LA SITUAZIONE - La decisione dovrà essere presa tenendo conto anche dell'indice di liquidità: se infatti non verranno operate cessioni la Lazio dovrà rimanere nei limiti dei 2,5 milioni di spesa. Prendendo uno svincolato non pagherebbe il cartellino ma il suo ingaggio non potrebbe superare appunto quella cifra. Ad esempio se firmasse un contratto per sei mesi non potrebbe percepire più di 2,5 milioni lordi, se firmasse per due anni la cifra non potrebbe andare oltre 1,2 milioni lordi all'anno. In realtà la società biancoceleste ha già chiuso per Kamenovic che però arriverà solo in estate. Inoltre c'è da tenere a mente anche la questione della lista: reintegrando Vavro, o comprando un altro giocatore Luiz Felipe non potrebbe tornare fino alla fine della stagione. In questo caso l'unica soluzione per permettere al brasiliano di tornare dopo aver recuperato dall'operazione sarebbe quella di acquistare un Under22.

