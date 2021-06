Lazio, i tifosi spingono per Sarri: anche Enrico Lotito in pressing sul padre

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è a un passo dal diventare il prossimo allenatore della Lazio. Dopo un lavoro certosino di una settimana, le parti si stanno mano a mano avvicinando sempre di più. Una svolta e un cambio radicale per il club biancoceleste rispetto al solito. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito si è convinto a fare un passo più lungo della gamba dopo il pressing di un popolo, di Tare e persino dalla sua famiglia: addirittura il figlio Enrico gli chiedeva a tutti i costi Sarri in panchina. Papà Claudio non poteva più mettere la retromarcia. Prima il viaggio in Toscana di Tare, poi l'incontro a Formello e infine quello con il procuratore Ramadani. Mancano gli ultimi tasselli burocratici e tecnici e poi si spera che si possa arrivare all'annuncio. Il popolo laziale non aspetta altro che abbracciare il Sarrismo