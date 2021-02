Lazio, il Bayern non è invulnerabile: ecco quanto tiri concede

Campioni di Germania, campioni d'Europa, campioni del mondo. Campioni di tutto. Eppure il Bayern Monaco non è invulnerabile. La grafica riportata da Sky Sport, durante la trasmissione "Il Club", mostra i tiri concessi dalla squadra di Flick alle ultime avversarie affrontate in Bundesliga. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. In questo weekend il ko con l'Eintracht Francoforte (2-1) firmato da Kamada e l'ex Napoli Younes: 2 reti subite e 13 conclusioni scagliate verso la porta di Neuer. È proprio questo il dato che può far sperare maggiormente la Lazio: il trend in campionato è preoccupante per i tedeschi, anche se continuano a comandare la classifica con 2 di vantaggio sul Lipsia. Andando a ritroso, una giornata fa era finita 3-3 con l'Arminia Bielefeld: 7 tiri ricevuti da una formazione che lotta per la retrocessione (ora al terzultimo posto). E ancora prima, vittoria 0-1 con l'Hertha Berlino nonostante i 10 tentativi permessi. Addirittura 16 e 13 nelle due gare precedenti contro Hoffenheim (4-1) e Schalke 04 (0-4). Due successi rotondi, ma tanti rischi corsi in fase difensiva. Proprio lì dovranno spingere e cercare di colpire Immobile e compagni.