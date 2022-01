Lazio, il bel gesto di Marusic ad una bambina affetta da una grave malattia - FOTO

Non solo in campo, anche fuori dal rettangolo verde Adam Marusic si fa valere. Il difensore della Lazio ha regalato una propria maglia firmata alla Fudbalski Klub Voždovac, società calcistica serba ai fini da metterla all'asta devolvendo poi i soldi ricavati per la cura della piccola Elena Krstivojević affetta da una rara malattia genetica progressiva. Il club fa sapere come partecipare: "E' davvero importante. I Dragons ti chiamano per aiutare la nostra piccola Elena a vincere la partita più importante della sua vita. Fai un'offerta nei commenti per una maglia firmata da Adam Marusic e Vozdovac donerà la cifra più alta per le cure di Elena. Il prezzo di partenza è di 100 euro". Un gesto davvero pregevole da parte di Adam.