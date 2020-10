Lazio, il Borussia Dortmund vince a fatica grazie a Reus

IL BORUSSIA PRIMA DELLA LAZIO - Il Borussia Dortmund batte non senza qualche affanno di troppo l'Hoffenheim 1-0 e sale a 9 punti in classifica, secondo alle spalle del Lipsia primo a 10 in Bundesliga. La squadra di Favre parte con un 3-4-2-1 con Emre Can schierato come terzo di difesa a sinistra accanto a Hummels e in linea con Piszczek, che completa il terzetto. A centrocampo Witsel e Dahoud dettano i tempi alla squadra, mentre in attacco Sancho e Reyna supportano Brand. Risparmiato Haaland in ottica Lazio. Quando però il risultato non cambia Favre gioca i suoi assi, da Haaland a Reus che risolve la partita al 76'. Match archiviato e testa alla Lazio ora per la super sfida di Champions League.

